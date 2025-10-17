Sarıyer’de TIR devrildi

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yan devrilen TIR sürücüsü vatandaşlar yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası TIR sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.

Kaza ile ilgili konuşan Ebru Yeşilçayır, "Veli toplantısı vardı onun için buraya geldim. Beni burada durdurdular. Araç buraya devrildi. Ben gördüğümde şoförü araçtan çıkarıyorlardı. Başka kimse yoktu" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.