Sarıyer'de TIR kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir TIR ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Sarıyer'de TIR kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Özdereiçi Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Güzel’in kullandığı boş TIR, karşı yönden gelen çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonu şarampole yuvarlandı.

Sarıyer'de TIR kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı - 1

Kazada çöp kamyonu şoförü Nihat Satır hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Muharrem Avcı ve TIR şoförü İbrahim Güzel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR’ın kupa kısmında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çöp kamyonundaki yaralılar da gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çayırbaşı Tünel Bağlantı Yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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