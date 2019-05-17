İstanbul Sarıyer'de TIR'ın çarptığı ağaç, otobüs durağının üzerine devrildi.
Bahçeköy Caddesi üzerinde seyir halindeki TIR, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç, Çayırbaşı Otobüs Durağı'nın üzerine devrildi ve cadde trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacın dallarını keserek yolu trafiğe açtı. Belediye ekiplerinin olay yerinde çalışması sürüyor.
Olay anında otobüs durağında bekleyen Necip Güleç, otobüs beklerken bir ses duyduklarını belirterek, ''Bir anda yere düştüm. Otobüs durağında 3 kişi bekliyorduk. Hepimiz sonra karşı tarafa kaçtık. Ağaca TIR çarptı'' dedi.
Sarıyer'de TIR'ın çarptığı ağaç otobüs durağına devrildi
Anadolu AjansıTürkiye
Sarıyer'de bir TIR'ın çarptığı ağaç, otobüs durağına devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Sarıyer'de TIR'ın çarptığı ağaç, otobüs durağının üzerine devrildi.