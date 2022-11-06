Sarıyer'de topladığı mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti

Sarıyer'de bir kişi topladığı mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti



Olay, geçtiğimiz hafta Sarıyer'de meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Yıldız (60), ormanlık alanda mantar topladı.



Toplanan mantarı yiyen Yusuf Yıldız ve eşi Feriza Yıldız, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede sağlık kontrolünden geçen çift, eve döndükten bir gün sonra iddiaya göre tekrar rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.



Yusuf Yıldız ve Feriza Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yusuf Yıldız, 3 Kasım Perşembe günü doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından cumartesi günü Sarıyer Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.



İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Feriza Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

