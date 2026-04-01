Sarıyer’de toprak kayması. 6 binaya tahliye kararı verildi
01.04.2026 03:39
Sarıyer'de toprak kayması nedeniyle 6 bina için verilen tahliye kararına bina sakinleri isyan etti.
Sarıyer’de bir binanın bahçe kısmında yoğun yağışlar sonrası toprak kayması gerçekleşti. Sokaktaki 6 bina için tahliye kararı verilirken, bina sakinleri karara isyan etti.
Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 108. Sokak’ta, yoğun yağışlar sonrası sokakta bulunan bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Kayan topraklar yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan evlerin üstüne düştü.
Ev sakinleri durumu Sarıyer Belediyesi’ne ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi şikayeti dikkate alarak, bölgeye Sarıyer Belediyesi personelleri, çok sayıda polis ve AFAD ekipleri yönlendirdi.
AFAD, toprak kayması yaşanan binanın bahçesinde inceleme yaptı. Durumu riskli değerlendiren ekipler, toplamda 6 binaya tahliye kararı verip mühürledi. Bina sakinleri belediye personellerinin anlık tahliye kararına tepki göstererek, gidecek yerlerinin olmadığını bu durumun birçok kez belediyeye bildirdiklerini ciddiye alınmadığını söyleyerek tepkiler gösterdi.
Bina Sakini Elmas Yalkın, yaşanan duruma tepki göstererek, "Bu sokağın çoğu uçurumun üzerine kurulmuş bir sokak. Sokakta 20 yıldır Şişli Belediyesi ve şimdiki Sarıyer Belediyesi’ne bağlı olan bu sokak 20 yıldır istinat duvarı yapılması için baskı yapılıyordu belediyelere. Bu yoğun yağmur sonucunda da burada toprak kayması oldu. Şuanda sokaktayız. Belirli yerlere bant çektiler. Yapılması gereken istinat duvarı ile ilgili dönüş alamıyoruz, yaşanan olaydan sonra da alamıyoruz." dedi.
“HERHANGİ BİR RAPOR YOK”
Yalkın, durumla alakalı bir raporun olmadığını belirterek, "Herhangi bir rapor yok bir zemin etüdü yok bize gönderilen. Bizim kapımız çalındı evinizi boşaltın dendi." ifadelerini kullandı.