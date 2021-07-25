Sarıyer'de vahşet, yavru köpeği diri diri yaktılar

İstanbul Sarıyer Demirciköy Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde, 14 tane yavru köpeği yol kenarında tel örgülerle çevrelediği alanda besleyen Cengiz Kıyılar, yavru köpeklerden birinin eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevrede araştırma yapmaya başlayan Kıyılar, yavruları beslediği alanın az ilerisinde korkunç manzara ile karşılaştı. Yavru köpeği tamamen yanmış ve sadece kemikleri kalmış halde gören Cengiz Kıyılar jandarmaya ve Sarıyer Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.



"GÖRÜNEN MANZARA DAYANILIR GİBİ DEĞİL GERÇEKTEN"



Cengiz Kıyılar, "Burada 14 tane yavru var. İki tane anneden yedişer tane yavru. Bugün eşimle birlikte mamalarını tazelemeye geldiğimizde bir tanesinin eksik olduğunu gördük. 13 yavru vardı ve etraftan da kötü bir koku geliyordu. Kokuyu takip ettim, hemen biraz ileride yolun kenarında, o anda gözlerime inanamadım. Sadece kemikleri kalmış, kömür vaziyetindeydi" diye konuştu.



Hayvan sever Aysugül Kara ise; "Daha bir aylık, anne sütü emen el kadar yavru bir köpeği cayır cayır ateşe atıp yakabilecek insan demeye benim dilim varmıyor, insanlık dışı bir hareket" dedi.