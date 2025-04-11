Sarıyer’de villaların olduğu siteye el bombalı saldırı! Saldırı anı güvenlik kamerasında
Sarıyer’de iki saldırgan villaların olduğu sitenin bahçesine el bombası attı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün gece saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde bulunan sitenin önüne gelen motosikletli 2 saldırgan villanın bahçesine el bombası attı.
Bombanın patlaması sonucu villaların camları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi.
Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.
POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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