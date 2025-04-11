Sarıyer’de villaların olduğu siteye el bombalı saldırı! Saldırı anı güvenlik kamerasında

Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, dün gece saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde bulunan sitenin önüne gelen motosikletli 2 saldırgan villanın bahçesine el bombası attı. Bombanın patlaması sonucu villaların camları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE



Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.



Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.