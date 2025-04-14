Sarıyer'de villaya el bombalı saldırı: 5 şüpheli yakalandı

Olay, 10 Nisan'da Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan villaların olduğu sitenin önüne motosikletle gelen iki saldırgan villanın bahçesine el bombası atmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana gelmişti.



Aynı siteye yönelik 14 Mart tarihinde de silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve D.S.'ye ait otomobile 3 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.



5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Siteye yönelik kurşunlama ardından kaçan şüpheliler F.Ç. (23) ve R.A. (20) gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada bombalama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden B.D. (22) yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışmalarına devam eden polis, diğer şüpheli Ö.Ö. (20) ve olayda kullanılan motosikleti geceliği 16 bin liraya kiralayan araç sahibi O.E. (25)'yi de yakaladı.



HARAÇ İSTEMEYE FIRSAT BULAMAMIŞLAR



Gasp Büro Amirliği'nde sorguları yapılan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin, kurşunlama ve bombalama olaylarının ardından mağdurlardan haraç istemeye hazırlandıkları ancak yakalanınca isteyemedikleri öğrenildi. İfade işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.