Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı

Olay saat 02.41'de Sarıyer'de Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Yolda meydana gelen çökmenin ardından olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.



Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede polis ve ve İBB ekiplerinin bekleyişi sürüyor.