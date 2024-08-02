Sarıyer’de yürekleri ağza getiren olay

İstanbul Sarıyer’de anne ve babasının evde olduğu sırada 5’inci kattaki evlerinin camından dışarı çıkıp, mermer üzerinde yürüyen 3 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuğu fark edince büyük panik yaşayan esnaf zamanla yarıştı, koşarak aileye haber verdi. Çocuk son anda kurtarılırken, mahalleli rahat bir nefes aldı.

Sarıyer’de yürekleri ağza getiren olay

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’da önceki gün yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Sarıyer’e bağlı Rumeli Hisarı Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Anne ve babası evdeyken odasının camından dışarı çıkan 3 yaşındaki pencerenin kenarında yürümeye başladı.

Pencere kenarının en ucuna gelen çocuğu mahalleli fark etti.

Sarıyer’de yürekleri ağza getiren olay - 1

5 katlı binanın altına esnaf kendi imkanları ile battaniye gerdi, bina altındaki araçlar çekildi.

Bu sırada esnaf zamanla yarıştı koşarak 5’inci kata çıkarak aileye haber verdi.

Küçük panik yaptırılmadan aile tarafından camdan içeri alındı.

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