Sarıyer’de yürekleri ağza getiren olay

İstanbul’da önceki gün yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Sarıyer’e bağlı Rumeli Hisarı Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.
Anne ve babası evdeyken odasının camından dışarı çıkan 3 yaşındaki çocuk pencerenin kenarında yürümeye başladı.
Pencere kenarının en ucuna gelen çocuğu mahalleli fark etti.
5 katlı binanın altına esnaf kendi imkanları ile battaniye gerdi, bina altındaki araçlar çekildi.
Bu sırada esnaf zamanla yarıştı koşarak 5’inci kata çıkarak aileye haber verdi.
Küçük çocuk panik yaptırılmadan aile tarafından camdan içeri alındı.
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