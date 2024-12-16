Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
İstanbul Sarıyer'de 3 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı. Belediye ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı.
Büyükdere Caddesi Maslak yönünde seyreden Ş.K. idaresindeki otomobil, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile ticari araca çarptı.
Ş.K'nin kullandığı otomobil, refüjdeki reklam panosu ve ağaçlara çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü Ş.K. ile yanındaki M.Ş. yaralandı.
Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Refüje çıkan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.
Kaza nedeniyle her iki yönde oluşan yoğunluk çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
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