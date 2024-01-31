Sarıyer'deki kilise saldırısı: Zanlıların kaçtığı araç bulundu

RESTORANDA GARSONLUK YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan Rusya ve Tacikistan uyruklu saldırganların Bahçelievler'de bir sushi restoranında garson olarak çalıştıkları öğrenildi.



Santa Maria Kilisesi'nde önceki gün yaşanan silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.



Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAHLAR DA BULUNMUŞTU

Saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olayda kullandığı silahların bulunmasına yönelik inceleme yapan ekipler, Sarıyer'deki 2 kilometrelik alanda 300 polisin katılımıyla arama yapmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince yapılan ve metal dedektörlerin de kullanıldığı aramalarda, olayda kullanılan ve parçalara ayrılan el yapımı silah bulunmuştu.