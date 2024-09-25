Sarıyer'deki satılık yalının fiyatı dudak uçuklattı

Sarıyer Büyükdere'de Piyasa Caddesi'nde bulunan yol yalısı 625 milyon liradan satışa çıkarıldı.

Rekor fiyat istenen yalı, Sadberk Hanım Müzesi ile Surp Boğaz Klisesi arasında kalıyor.

550 METREKARELİK BİR ARAZİ ÜZERİNDE

550 metrekarelik bir arazi üzerinde brüt bin 200 metrekare, net 900 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı yalıda, 11 oda, 2 salon ve 5 banyo bulunuyor.

Açık yüzme havuzu da bulunan boğaz manzaralı olan yalının tarihi eser statüsünün bulunmadığı öğrenildi.