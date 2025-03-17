Sarıyer’deki tarihi Topçu Karakolu alev alev yandı

İstanbul Boğazı'na hakim bir konumda yer alan karakol 1958 yılına kadar 3. Kolordu Komutanlığı tarafından karakol olarak kullanılmıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangın, kısa sürede 2 katlı binanın tamamını etkisi altına aldı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla ve yerden yaptığı müdahalelerle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına şahit olan mahalle sakini Tuğba Soydaner, "Alevleri gördük, geldik. Burası zaten Osmanlı zamanından kalma Topçu Karakolu olarak geçiyor. Bir dönem de okul olarak kullanıldı. İçi komple gitti. Sadece dış cephesi kaldı. Bir anda parladı ve tutuştu." dedi.



Tarihi binada çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.