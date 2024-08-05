Sarıyer’deki vale cinayeti şüphelisi yakalandı

İstanbul Sarıyer’de vale olarak çalışan Fırat Özbek’i tabancayla vurarak öldüren şüpheli yakalandı. Aynı iş yerinde vale olarak çalışan Sinan A, ilk ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etti. Mahkemeye çıkarılan Sinan A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer’deki vale cinayeti şüphelisi yakalandı

’daki vale cinayetinin şüphelisi yakalandı.

Sarıyer’de 31 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir oto yıkamacıda kalan Fırat Özbek, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Polis tarafından olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Büro Amirliği ekipleri kısa bir süre sonra olayın faili Sinan A’yı olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

Şüpheli Sinan A, suçunu itiraf ederken, ölen Fırat Özbek’in vale olarak çalıştığı lokantada kendisinin de vale sorumlusu olarak çalıştığını belirtti.

Şüpheli, aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından kendisinin lokantada olmadığı bir sırada işyerine gelen Fırat Özbek ve arkadaşlarının taşkınlık yaptıklarını ayrıca kendisine küfür ettiklerini öğrendiğini belirtti.

Sarıyer’deki vale cinayeti şüphelisi yakalandı - 1

Bunun üzerine Özbek’in geceleri kaldığı oto yıkamacıya gittiğini anlatan şüpheli yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Polis yaptığı çalışmada şüpheliye yardım ettiği tespit edilen Tamer E’yi de gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Sinan A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Tamer E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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