Sarıyer’deki vale cinayeti şüphelisi yakalandı

İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelisi yakalandı.



Sarıyer’de 31 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir oto yıkamacıda kalan Fırat Özbek, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.



Polis tarafından olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa bir süre sonra olayın faili Sinan A’yı olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.



Şüpheli Sinan A, suçunu itiraf ederken, ölen Fırat Özbek’in vale olarak çalıştığı lokantada kendisinin de vale sorumlusu olarak çalıştığını belirtti.



Şüpheli, aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından kendisinin lokantada olmadığı bir sırada işyerine gelen Fırat Özbek ve arkadaşlarının taşkınlık yaptıklarını ayrıca kendisine küfür ettiklerini öğrendiğini belirtti.