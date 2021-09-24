Sarıyer'de yasak 'U' dönüşü yapan kamyonla İETT otobüsü çarpıştı

Sarıyer'de yasak olduğu halde cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan hafriyat kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı. Kaza sırasında otobüsün boş olması olası ölüm ve yaralanmaların önüne geçti.

Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 03:46 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 04:26

Sarıyer'de yasak 'U' dönüşü yapan kamyonla İETT otobüsü çarpıştı

Sarıyer'de bir hafriyat kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı.

Akşam saatlerinde Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nden Kağıthane istikametine giden 34 DD 9119 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, ''U'' dönüşü yapmaya çalıştı.

Bu sırada Ayazağa istikametinde seyreden 34 TP 6164 plakalı İETT'ye bağlı halk otobüsü kamyonla çapıştı. Kaza sırasında otobüste yolcu olmaması, olası ölüm ve yaralanmanın önüne geçti.

Her iki araçta hasar meydana gelen kaza nedeniyle, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Bu arada, kamyonun dönüş yaptığı yerde 'U' dönüşü yapılmaz işaretinin olduğu görüldü.

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