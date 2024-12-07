Şarja takılı tablet yangına neden oldu: 1 kişi yaralandı

Yangın, Varsaklar Mahallesi Taptuk Emre Sokak'ta Ayşe Gültekin isimli vatandaşın ikametinde çıktı.

İddiaya göre, yatak odasında şarja takılı olan tabletten alevler çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı merkezini arayarak bilgi verdiler.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AKOM ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Şarjdaki tabletin neden olduğu yangında ev kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangında kaçarken düşüp yaralanan Ayşe Gültekin de ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.