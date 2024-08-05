Şarjda bırakılan robot süpürgeye dikkat! Bomba gibi patladı

Antalya'nın Finike ilçesinde tamir için bırakılan robot süpürge, tamir yapıldıktan sonra şarjdayken bir anda alev aldı. Dışarı çıkartılan süpürge bir anda bomba gibi patladı.

Şarjda bırakılan robot süpürgeye dikkat! Bomba gibi patladı

Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işyerinde müşterinin tamir için bıraktığı şarjlı robot süpürgeyi tamir eden Orhan Çakıroğlu, ardından test etmek için cihazı şarja taktı.

Şarjı dolan robot süpürge, bir anda alev alınca işyeri sahibi tarafından hemen dışarı çıkartıldı.

Dışarda süpürgeyi inceleyen tamirci bir anda yaşanan patlamayla neye uğradığını anlamadı.

"PATLAMAYA DEVAM ETTİ"

Olay anını anlatan Orhan Çakıroğlu, “Müşterimizden gelen şarjlı robot süpürgemizin tamirini yaptıktan sonra olumsuz bir hadise yaşadık. Süpürgeyi test ettikten sonra şarja bıraktık. Yaklaşık yarım saat sonra şarjı dolduktan sonra makine bir anda alev alıp yanmaya başladı. Hemen müdahale edip dışarıya attık. İçindeki pilleri yerinden çıkarttık ancak fayda etmedi, patlamaya devam etti.” dedi.

MÜŞTERİLERİ UYARDI

Şarjlı ürünlerinin evde şarja takıldıktan sonra bırakıp gidilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Çakıroğlu, “Elektronik ürünlerin ne zaman nasıl bir arıza açacağını, biz bu işin ustası olmamıza rağmen bilemiyoruz. Allah korudu, işyerimizde yangına da sebebiyet verebilirdi. Gece olsaydı daha kötü olurdu, ucuz atlattık” dedi.

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