Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş, Beşiktaş’ta eğlendikleri barda polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Atilla Taş, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, eşi Meltem Taş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

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Şarkıcı Atilla Taş, Beşiktaş’ta bir barda karıştığı olay sonrası çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay dün gece yaşandı. Bir barda eğlenen Atilla Taş, dışarı çıkarılmak istendi. İşletme sahipleri olayın büyümesi üzerine polis çağırdı.

Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı - 1

Taş ve eşi Meltem Taş’ın polise mukavemet göstermesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından, polise mukavemet, darp ve hakaret suçlarından adliyeye sevk edildi.

Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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