Şarkıcı Atilla Taş'ın polise saldırdığı anlar ortaya çıktı

Şarkıcı Atilla Taş'ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şarkıcı Atilla Taş'ın polise saldırdığı anlar ortaya çıktı.

Beşiktaş Köyiçi’nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık vermiş bunun üzerine eşiyle birlikte dışarı çıkarılmıştı.

Şarkıcı Atilla Taş'ın polise saldırdığı anlar ortaya çıktı - 1

Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelmişti.

Şarkıcı Atilla Taş'ın polise saldırdığı anlar ortaya çıktı - 2

Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmış Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti.

Şarkıcı Atilla Taş'ın polise saldırdığı anlar ortaya çıktı - 3

Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılırken görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş çiftinin polise saldırdığı görüldü.

Atilla Taş kimdir, neden tutuklandı?

Atilla Taş kimdir, neden tutuklandı?

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Çiftin polis merkezinde de taşkınlık çıkardığı anlar görüntülerde yer aldı.

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