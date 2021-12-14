Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi, erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı yaşamını yitirdi

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 14.12.2021 - 09:30
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.
Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.
Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.