Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter gözaltına alındı

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Güllü'nün ölümüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonrası haklarında gözaltı kararı verilen Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçma hazırlığındayken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.



8 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR



Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu bugün Yalova Adliyesi'nde haklarında asılsız iddialarda bulunduklarını ileri sürdükleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle müvekkillerinin bilgisi dışında ses kayıtları alan B.D., R.G. , Ç.K., F.A. ile avukat G.M., Avukat G.A., Avukat Ö.Ö. ve Gülter'in erkek arkadaşı K.E. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.



ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık'taki altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

KIZI İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 6 Kasım günü bir kez daha ifade vermişti.

Annesiyle herhangi bir husumeti olmadığını iddia eden Gülter, "Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi." demişti.

Gülter ifadesinde, çeşitli televizyon kanalları ile medyada yayınlanıp çarpıtıldığını iddia ettiği cep telefonu mesajlarını, annesiyle arasının nişanlısı nedeniyle açık olduğu dönemde kızgınlıkla aile dostları B.D.'ye yazdığını söylemişti