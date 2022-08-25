Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı

Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözleri nedeniyle tepkilerin odağında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gülşen, söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gülşen'in, İstanbul Adliyesi'ne götürülerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.



GÜLŞEN'E ART ARDA TEPKİLER

Şarkıcı Gülşen'e; AK Parti, Diyanet ve kabineden de tepkiler geldi.



ÇELİK: NEFRET ÜRETMEK BİR SANAT DALI DEĞİL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir" dedi.

Çelik şöyle devam etti:

''Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.''

KURTULMUŞ: AŞAĞILAYICI VE DÜŞMANLAŞTIRICI İFADELER KULLANMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum" mesajını paylaştı.

Kurtulmuş, ''aşağılayıcı ve düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmanın kimsenin haddi olmadığını'' söyledi.

ERBAŞ: KABUL EDİLEMEZ, ŞİDDETLE KINIYORUM



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Gülşen'in açıklamasına tepki gösterdi.

Erbaş şöyle konuştu:

"En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum.''

BOZDAĞ: İMAM HATİPLİLERE KARŞI ÇAĞ DIŞI ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUM



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.



Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:



"İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur."

MEB: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik hakaret ve iftira içeren ifadelerinden dolayı hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.



Şarkıcı Gülşen'in, "imam hatip liselerini itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kınandığı" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca, söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.''