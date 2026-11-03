Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş savunma yaptı.

Duruşmada, Yalçıntaş’ın evinde yapılan aramada görev alan Jandarma Uzman Çavuş A.S. de tanık olarak dinlendi.

YALÇINTAŞ: BÖYLE BİR DOSYA İLE KARŞINIZDA OLDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM

Savunmasında kendisinin tanınan bir şarkıcı olduğunu söyleyen ve böyle bir konuyla hakim karşısında bulunmaktan üzgün olduğunu dile getiren İlyas Yalçıntaş, üzerine atılı olan suçlamaları kabul etmedi.

“SAVCILIKTA KENEVİR KULLANMIYORUM DEME SEBEBİM SEVENLERİME KÖTÜ ÖRNEK OLMAMAKTI”

Kenevir kullandığını söyleyen İlyas Yalçıntaş kendisini şu sözlerle savundu:

“Evet, savcılıkta kenevir kullanmıyorum dememin sebebi beni sevenlere kötü örnek olmamak ve kariyerime kötü etki etmemekti. Daha sonra sulh cezada itiraf ettim. Evimde bulunan hassas terazi de uzun yıllardır spor yaptığım içindir. WhatsApp konuşmalarındaki söz konusu mesajlarda tamamen benim yakın çevremle sokak jargonuyla konuşmamdır. Ben kenevir kullanırken tek başınaydım, yanımda kimse yoktu ve kimseye böyle bir şey ikram etmedim. Evimde parti vermem. 4 aydır cezaevindeyim, çok zor şartlar altında kalıyorum."

“KOKAİNİ 6 AY ÖNCE İNGİLTERE’DE KULLANMIŞTIM”

Yalçıntaş, “Kokaini 6 ay önce İngiltere'de kullanmıştım ama kullanıcı değilim. Çok alkollüydüm, orada tanıştığım bir İngiliz vatandaşından denedim kokain maddesini ancak sonrasında hiçbir şekilde kullanmadım.” iddiasını dile getirdi.

"MESAJLARDA TÜTÜNDEN BAHSEDİYORUM"

Dosyaya yansıyan mesajlaşmalar hakkında da açıklama yapan Yalçıntaş, kendisinin hiperaktiviteden dolayı konuşmasında bazı kelimeleri değiştirdiğini iddia ederek kendisini şu sözlerle savundu:

“Söz konusu konuşma benim asistanımla aramda geçmektedir. O benim tüm alışverişlerimi yapar. Tütün kullanıyorum, buradaki yazışma asistanımın alacağı tütüne ilişkin olan yazışmadır. ‘Çözeltme’ diyorum ama aslında orada ‘çözebilir misin’ demek istiyorum. Ben bazı kelimeleri değiştirerek kullanırım. Mesajlaşmalarda geçen ‘kutu’ ifadesi de benim posta kutumdan bahsedilmektedir. Oldukça geniştir. Yardımcımın alışverişten sonra eşyalarımı bıraktığı büyükçe bir kutudur.”

Yalçıntaş savunmasının sonunda üzerine atılı suçlardan beraatini ve tahliyesini talep etti.

YALÇINTAŞ’IN EV ARAMASINI YAPAN JANDARMA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Tanık Jandarma Uzman Çavuş A.S. ise şunları söyledi:

“Sanığı tanımıyorum. Ben sadece ev arama kısmında vardım. Sanık hakkındaki ihbar ve yapılan diğer işlemlerden benim bilgim yoktur. Arama yaptığımız yer sanığa ait olan ve hatırladığım kadarıyla dubleks bir evdi. Teras olarak tabir ettiğimiz yatak odasında bir adet boş kavanoz ve iki adet öğütücü gırgır, mutfakta ise bir adet hassas terazi vardı. Kavanozun içinde kırıntılar vardı, ne olduğunu bilmiyorum. İncelemeye gönderdik. Bunun dışında suç unsuru başka bir şey bulamadık. Sanığın uyuşturucu madde kullandığına dair benim bir bilgim yoktur.”

Savcı, tanıkların dinlenmesini ve dosyadaki eksik delillerin toplanmasını talep ederek Yalçıntaş’ın tutukluluk halinin devamını istedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Heyet ara kararında, sanık İlyas Yalçıntaş’ın ayda bir kez imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, tanıkların dinlenmesine ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

EN AZ 10 YIL HAPİS İSTENİYORDU

Ekim ayında şarkıcı Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; daha önceki soruşturma dosyalarından ve İstanbul İl Jandarma personelince gerçekleştirilen istihbari çalışma ve muhbir görüşmelerinden kamuoyunca tanınan isimlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, bunları birbirlerine ikram ederek kullandırdıkları yönünde alınan bilgiler üzerine İlyas Yalçıntaş hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Sanığın adresinde yapılan aramalarda esrar öğütmede kullanılan 2 öğütücü, hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları olduğu değerlendirilen kavanozun ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın kendisine ait cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden "Aytaç Kartt" ve "Mami Rodi" şeklinde kayıtlı kişilerle yaptığı sesli ve yazılı görüşmelerin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak maksadıyla olduğunun değerlendirildiği kaydedilmişti.

İddianamede yer verilen sanık Yalçıntaş'ın ifadesinde, "uyuşturucu madde kullanmadığını, kavanoz içindeki maddenin annesinin gönderdiği kekik olduğunu, öğütme aparatlarının Buğra Ateş isimli arkadaşının hediye ettiğini, hassas terazinin ise sporla uğraşması nedeniyle diyetinin kontrol için kullandığını" beyan ettiği aktarılmıştı.

Yalçıntaş'ın kan ve saç örneklerinin alınarak incelenmesi sonucunda, esrarın etken maddesi olan THC'nin metaboliti ve kokain tespit edildiğine dikkat çekilen iddianamede sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendiği vurgulanmıştı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilmişti.

Mahkeme, sanığın adresinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanının dışında kalması nedeniyle dosya hakkında yetkisizlik kararı vermişti.

İddianame, bunun üzerine İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

YALÇINTAŞ TEMMUZ AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz temmuz ayında ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 kişiden aralarında İlyaş Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4'ü tutuklanmıştı.