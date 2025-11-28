Şarkıcı İrem Derici Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında “Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan isimler gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu isimlerden Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındı. 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Söz konusu testi tıbbi ilaç kullanması sebebiyle pozitif çıkan İrem Derici ise ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

“SONUÇLARIM TERTEMİZ ÇIKTI”



Adliyede açıklama yapan Derici, "Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana 'Niye antibiyotik alıyorsunuz' diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta" dedi. Derici'nin avukatı ise işlemin rutin bir uygulama olduğunu kolluk kuvvetlerine verilen ifadenin tekrarlanacağını belirtti. Derici daha sonra savcılığa ifade verdi.