Şarkıcı Sinan Özen trafik kazası geçirdi
05.11.2026 10:00
Kazada sanatçı ve aynı araçta bulunan kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu.
Şarkıcı Sinan Özen Tokat'taki konserinin ardından İstanbul'a dönüş yolunda otoyolda Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi.
Tokat'ta 3 Kasım'da sahne alan Sinan Özen, konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı.
Özen'in içinde bulunduğu araç, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı.
Sanatçının menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kaza sonrası araçların fotoğraflarını paylaşan Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz." ifadelerini kullandı.
SİNAN ÖZEN KİMDİR?
62 yaşındaki Sinan Özen Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. Özen, ilk ve ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra eğitimine Rize Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümünde devam etti.
1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na giren Sinan Özen, 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başladı.
Sanatçı 1989-2016 yılları arası biri Türk Sanat Müziği albümü olmak üzere 17 albüm, 5 tekli çalışmasını piyasaya sürdü.
Özen, 22 Mayıs 2016'da hayranı olan eczacı sevgilisi Burcu Kartal ile evlendi.