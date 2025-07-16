Şarköy yangınında son durum: Bin 320 kişi tahliye edildi
Şarköy'deki orman yangını 32 saati geride bıraktı. Yangın nedeniyle Çanakkale-Malkara yolu trafiğe kapatıldı. 4 mahallede bin 320 kişinin tahliye edildiği yangından, 3'ü görevli toplam 22 kişinin etkilendiği açıklandı.
Türkiye yine orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Dünden bu yana Tekirdağ, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Konya'da çeşitli noktalarda orman yangınları çıktı.
Bu yangınlardan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yangında alevlere müdahale sürüyor.
Şarköy'deki orman yangını gece saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangının, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştığı belirtildi.
Yangına elektrik tellerine çarpan bir kuşun neden olduğu iddiası araştırılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın sölgesinde yaptığı açıklamada "Şarköy’deki yangında 22 kişi yangında hastanelik oldu, bin 320 kişi tahliye edildi" dedi.
Balıkesir'de devam eden yangın nedeniyle ise bir kırsal mahalle tedbiren boşaltıldı.
Çanakkale, Muğla, Konya, Manisa, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da ise yangınlar kontrol altına alındı.
23.30 - BALIKESİR'DE MAHALLE BOŞALTILDI
Savaştepe ilçe sınırına yakın olan yangın bölgesinde ayrıca Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın sınıra yakın olan kırsal Tavşancık ve Çaltılı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yangının henüz mahalleleri tehdit etmediği, tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.
21.30 - BAKAN KURUM: 1 BAĞ EVİ VE 3 SAMANLIK AĞIR HASARLI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Kurum, şunları kaydetti: "Şu ana kadar Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu köyünde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız."
21.00 - BAKAN YUMAKLI: BİN 320 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ Şarköy’deki orman yangını bölgesine gelerek incelemelerde bulundu, çalışmaları yerinde denetledi.
İbrahim Yumaklı, Şarköy’deki yangında 4 mahallede bin 320 kişinin tahliye edildiğini, 3 görevli ile birlikte toplam 22 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını ve yangının kararsız rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını belirtti. Bakan Yumaklı, söndürme çalışmalarının 15 uçak, 19 helikopter ve bin 181 personelle sürdüğünü açıkladı.
Bakan Yumaklı, yangının dün saat 13.34'te Şarköy’de orman dışı bir alanda başladığını belirterek, "Yaklaşık 32 derece sıcaklık, 46 kilometre hızında rüzgarla yangın kendi ortamını buldu. İlk müdahale 6 dakika sonra yapıldı ancak kararsız rüzgar nedeniyle yangın 10 kilometrelik uzunlukta, 3.5 kilometre genişliğinde alana yayıldı" dedi.
Yumaklı, Şenköy, Yeniköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerinde 1320 vatandaşın tahliye edildiğini aktararak, tehlikenin geçmesiyle bazı vatandaşların evlerine döndüğünü ancak risk tamamen ortadan kalkmadan dönüşlere izin verilmediğini vurguladı.
"500'E YAKIN ARAÇ, 1181 PERSONEL GÖREVDE"
Yangınla mücadelede 15 uçak, 19 helikopter ve yaklaşık 500 kara aracı ile toplam 1181 personelin görev yaptığını açıklayan Yumaklı, rüzgarın hızının düşmesi ve nemin artmasıyla gece saatlerinde daha etkili sonuçlar almayı beklediklerini söyledi.
17.00 - BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde de orman yangını çıktı. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Kirazköy Mahallesi'nde bulunan ormanda saat 16.30'da sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Havanın kararması ile birlikte yangına havadan müdahalenin sona erdiği öğrenildi. Bölgede yangının kontrol altına alınması için 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda personel mücarele ediyor.
16.30 - İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınmasına yönelik havadan ve karadan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şarköy'ün Şenköy Mahallesi kırsalında orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı hatırlatıldı.
Yangının çıktığı an itibarıyla hava sıcaklığının 32 derece ve rüzgar hızının saate 46 kilometre ölçüldüğü, çıkışından 6 dakika sonra saat 13.40'ta alevlere ilk müdahalede bulunulduğu bildirilen açıklamada, yangının kısa sürede, ilerleme istikametindeki ormanlık alana sirayet ettiği aktarıldı.
Açıklamada, yangının sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayıldığı ve civardaki Şenköy, Kocaali ile Kızılcaterzi mahallelerini tehdit eder hale geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bunun üzerine ilgili mahallelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirilmiştir. Yangının başlamasından itibaren AFAD ile birlikte, can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle Orman Genel Müdürlüğü ekipleri meskun mahallerde tedbir alma maksatlı çalışmalar yürütmüştür.
Yerleşim yerleri istikametinde enerjisi, ilerleme istikametinde ise hızı düşürülen yangının kontrol altına alınmasına yönelik havadan ve karadan çalışmalar devam etmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde süren müdahaleler, bu sabah gün ışımasıyla havadan da devam etmektedir.
Halihazırda 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 76 arazöz ve 509 personel bölgeye sevk edilmiştir."
15.40 - ŞARKÖY'DE ALEVLERLE MÜCADELEDE ZAMANA KARŞI YARIŞ VAR
Bölgeden gelen görüntülerde alevlerin zaman zaman gökyüzüne yükseldiği görülüyor
Şarköy'deki yangın 24 saati aşkın bir süredir devam ediyor.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yangının Çanakkale sınırındaki kısmının kontrol altına alındığını belirtip, kuzeydoğuda bulunan ormanlık alanda sürdüğünü söyledi.
Yeniköy ile Şenköy arasında alevlerle mücadele edildiğini belirten Vali Soytürk, "Uçaklar, helikopterler söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Bugün düne göre hava şartları çok daha iyi. Akşama doğru azalacağını da meteorolojik raporlardan öğreniyoruz." dedi.
Vali Soytürk, "Mümkünse bu geceye kalmadan kontrol altına almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
14.22 - ÇANAKKALE - MALKARA OTOYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Yangın nedeniyle Çanakkale-Malkara otoyolu kapatıldı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Malkara Otoyolu ulaşıma kapatıldı.
Ekiplerin yoğun müdahaleyi sürdürdüğü bölgede, otoyolun Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine izin verilmiyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir." ifadesini kullandı.
13.15 - ŞARKÖY YANGINI 24 SAATTİR SÜRÜYOR
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını 24 saattir sürüyor.
Dün gece Gelibolu'ya sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştığı belirtildi.
Yangın söndürme uçakları ve helikopterler Çanakkale'de denizden su alıp alevlere müdahale ediyor.
Bölgede hava sıcaklığı 32-33 derece bandında seyrederken, zaman zaman hızlanan rüzgar alevlerle mücadeleyi güçleştiriyor.
11.55 - ÇANAKKALE AYVACIK YANGINI KONTROL ALTINDA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü, Şarköy'deki yangında ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi.
10.40 - KONYA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Konya Valisi İbrahim Akın, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Yangından etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; orman yangınlarına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda azami hassasiyet gösterilmesini önemle rica ediyorum."
Yangınla ilgili olarak, bölgede hayvan otlatan 15 yaşındaki bir çoban gözaltına alınmıştı.
10.30 - MANİSA'DAKİ YANGIN 20 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Apak ve Seyitoba mahallerinde dün iki farklı orman yangını çıktı.
Apak Mahallesi'nde saat 13.30'da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alınırken, saat 13.30 sıralarında Seyitoba Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın ise ormana sıçradı.
İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.
Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin çalışmaları sonlandırıldı, gece boyu alevlere karadan müdahale edildi.
Seyitoba Mahallesi'ndeki yangın, müdahalelerle dün akşam saatlerinde büyük ölçüde önlenirken, alevler ise 20 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
10.10 - ŞARKÖY'DE SON DURUM
Şarköy'deki yangın bazı noktalarda etkisini sürdürüyor.
Ancak zaman zaman etkili olan rüzgar, müdahaleyi güçleştiriyor.
Bölgede saat 10.10 itibarıyla 27 derece hava sıcaklığı var.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
09.45 - ŞARKÖY'DEKİ YANGINA BİR KUŞ MU NEDEN OLDU?
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor.
Orman yangınına 21 hava aracıyla müdahale ediliyor.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yangının elektrik teline kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını söyledi.
09.00 - ŞARKÖY'DEKİ YANGIN 20'NCİ SAATİNDE
Şarköy'de dün başlayan yangında 20'nci saate girildi.
Ekiplerin bölgedeki müdahalesi hem havadan hem de karadan sürüyor.
08.45 - ÇANAKKALE'DE TARİHİ MEZAR ZARAR GÖRDÜ
Ayvacık'a bağlı Tuzla köyünde yaşayan yaşlı bir kadının tahliyesine jandarma ekipleri yardım etti.
Ekipler yürüyemeyen kadını omuzlarına alarak evden çıkardı. Köydeki birçok hayvan damı, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri de zarar gördü.
Köyde bulunan 1'inci Murat tarafından 659 yıl önce yaptırılan ve restorasyon aşamasındaki Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulanan tarihi mezarlar alevlerden zarar görürdü.
06.50 - TUZLA KÖYÜNDEKİ HASAR HAVADAN GÜRÜNTÜLENDİ
Görüntülerde, köyün çevresinde alevlerden etkilenen ormanlık ve makilik alanlar ile yerleşim yerleri görülüyor.
06.00 - ŞARKÖY'DE HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Hava aydınlandı, gece boyu kara ekiplerinin mücadele ettiği alevlere havadan müdahale başladı.
Yangının 18. saatinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler havalandı.
Orman Genel Müdürlüğü çalışmalara 14 uçak, 13 helikopter, 114 arazöz, 10 iş makinesi ve 684 personelin katıldığını açıkladı.
05.30 - BÖLGE HALKI TRAKTÖRLERLE SU TAŞIDI
Şarköy'de alevlerle mücadele gece boyu devam etti.
Yangını söndürmeye çalışan ekiplere bölge halkı da destek verdi.
Vatandaşlar traktörlerle arazözlere su taşıdı.
04.30 - 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Tekirdağ Şarköy'de tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine doğru ilerliyor.
60 arazözle 350 personelin müdahale ettiği yangın, Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde hızını arttırdı.
Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ekipler tedbir amaçlı boşaltılan evleri tek tek kontrol etti.
03.00 - HAVADAN MÜDAHALE SABAH BAŞLAYACAK
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ayvacık Naldöken köyünde başlayan yangının etkisini kısmen azaltmakla birlikte devam ettiğini söyledi.
"Yaklaşık 60 kilometreyi bulan bir rüzgar vardı. Etkisini azaltmakla birlikte halen rüzgar etkili. Dolayısıyla bu da yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi." diyen Toraman şöyle devam etti: "Sabah günün aydınlanmasıyla saat 06.00'da, 4 uçağımız ve 2 helikopterimiz Ayvacık bölgesindeki yangına müdahale için hazır bekliyor."
02.00 - ALEVLER TEKİRDAĞ'DAN ÇANAKKALE'YE SIÇRADI
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı.
Rüzgarın etkisini azalttığını ve ekiplerin alevlerin ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiğini ifade eden Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmediğini de duyurdu.
01.30 - GELİBOLU'DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
00.00 - GEBZE'DE ALEVLER KONTROL ALTINDA
Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
İtfaiye, orman işletme, belediye ekipleri ile yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda, ekipler, yaklaşık 7 saat süren mücadelenin ardından alevleri kontrol altına aldı.
Yangında, geniş alanda hasar oluştu.
Ekiplerin, alandaki soğutma çalışması devam ediyor.
21.00 - ALEVLER SIÇRADI KIZILCATERZİ MAHALLESİ BOŞALTILDI
Şarköy İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan yangının Kızılcaterzi Mahallesi'ne sıçramasının ardından yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.
20.00 - BURSA'DA ALEVLER KONTROL ALTINDA
Yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopterlerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
19.00 - TARİHİ MEZARLAR ZARAR GÖRDÜ
Çanakkale Ayvacık'ta 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camii bahçesindeki mezarlar da alevlerden zarar gördü.
Kara ekiplerinin alevlerle mücadelesi gece boyu sürdü.
17.30- KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale Ayvacık'ta Naldöken köyüyle birlikte, Tuzla ve Taşağıl köyleri önlem amaçlı tahliye edildi.
Çanakkale Valisi Ömer Toroman ilerleyen saatlerde "Naldöken, Taşağıl ve Tuzla köylerinin sakinleri köylerine geri döndüler. Yangın nedeniyle bu defa tedbir amaçlı Çamköy tahliye edilmiştir." açıklaması yaptı.
16.00 - MANİSA'DAKİ İKİ YANGINDAN BİRİ KONTROL ALTINDA
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Apak mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.
Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.
15.30 - ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı İstiklal mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi.
Alevler Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı.
Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
15.00 - AYVACIK'TA ORMAN YANGINI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangın saat 15.00'te Naldöken köyünde yakınlarındaki ormanlık alanda başladı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa süre içinde yerleşim yerlerine yaklaştı.
Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar zarar gördü. Hayvanlar öldü.
İtfaiye ve Orman İşletme'ye bağlı 220 personel ve 100e yakın araçla söndürme çalışması başlatıldı.
Hava kararana kadar kara ekiplerine 4 uçak ve 6 helikopter de destek verdi.
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