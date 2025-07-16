Şarköy yangınında son durum: Bin 320 kişi tahliye edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ Şarköy’deki orman yangını bölgesine gelerek incelemelerde bulundu, çalışmaları yerinde denetledi.

İbrahim Yumaklı, Şarköy’deki yangında 4 mahallede bin 320 kişinin tahliye edildiğini, 3 görevli ile birlikte toplam 22 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını ve yangının kararsız rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını belirtti. Bakan Yumaklı, söndürme çalışmalarının 15 uçak, 19 helikopter ve bin 181 personelle sürdüğünü açıkladı.

Bakan Yumaklı, yangının dün saat 13.34'te Şarköy’de orman dışı bir alanda başladığını belirterek, "Yaklaşık 32 derece sıcaklık, 46 kilometre hızında rüzgarla yangın kendi ortamını buldu. İlk müdahale 6 dakika sonra yapıldı ancak kararsız rüzgar nedeniyle yangın 10 kilometrelik uzunlukta, 3.5 kilometre genişliğinde alana yayıldı" dedi.



Yumaklı, Şenköy, Yeniköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerinde 1320 vatandaşın tahliye edildiğini aktararak, tehlikenin geçmesiyle bazı vatandaşların evlerine döndüğünü ancak risk tamamen ortadan kalkmadan dönüşlere izin verilmediğini vurguladı.



"500'E YAKIN ARAÇ, 1181 PERSONEL GÖREVDE"

Yangınla mücadelede 15 uçak, 19 helikopter ve yaklaşık 500 kara aracı ile toplam 1181 personelin görev yaptığını açıklayan Yumaklı, rüzgarın hızının düşmesi ve nemin artmasıyla gece saatlerinde daha etkili sonuçlar almayı beklediklerini söyledi.