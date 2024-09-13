Şarköy açıklarında gemiden düşen Hindistanlı aranıyor

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında demirlemiş Liberya bayraklı RUI FU SHENG isimli gemide, Hindistan vatandaşı bir kişi kayboldu. Kayıp şüpheli için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şarköy açıklarında gemiden düşen Hindistanlı aranıyor

Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 11 Eylül 2024 tarihinde saat 19.15'te bir gemi kaptanı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına yaptığı ihbarda Ganesh Govind isimli bir personelinin kayıp olduğunu bildirdi.

En son saat 10.40'ta görülen kişinin gemide olmadığı fark edilince arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı.

Aramaların ikinci gününde Şarköy Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı, Marmara Denizi’nde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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