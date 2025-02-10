Şarköy'de bir yanda bahar, bir yanda kış! Alçak kesimlerde çiçekler açtı yükseklere kar yağdı
Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde hem bahar hem de kış aynı anda yaşanıyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde doğa adeta ikiye bölündü.
Alçak kesimlerde ağaçlar Şubat ayında çiçek açarken, yüksek kesimler karla kaplandı. Aynı bölgede hem baharın hem de kışın yaşanması görenleri şaşırttı.
Mürefte'de kışın ve baharın bir arada yaşanması, doğa fotoğrafçıları ve bölge sakinleri için ilginç görüntüler oluşturdu.
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