Şarköy'de bir yanda bahar, bir yanda kış! Alçak kesimlerde çiçekler açtı yükseklere kar yağdı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde doğa adeta ikiye bölündü.



Alçak kesimlerde ağaçlar Şubat ayında çiçek açarken, yüksek kesimler karla kaplandı. Aynı bölgede hem baharın hem de kışın yaşanması görenleri şaşırttı.



Mürefte'de kışın ve baharın bir arada yaşanması, doğa fotoğrafçıları ve bölge sakinleri için ilginç görüntüler oluşturdu.