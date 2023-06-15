Şarköy'de görülen Güneş Halesi vatandaşların ilgi odağı oldu (Güneş Halesi nedir?)

Tekirdağ Şarköy'de Güneş'in etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Tarihte eski inanışlara göre güneşin etrafında oluşan halka olan hale, yağmurun habercisi olarak nitelendiriyor.
GÜNEŞ HALESİ NEDİR?
Hale, Güneş veya Ay etrafında, altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen bir optik fenomendir. Bu optik fenomen Güneş etrafında oluşursa, Güneş halesi, Güneş Aylası. Ay etrafında oluşursa, Ay halesi ya da Ay Aylası isimleriyle de bilinmektedir.
HALE NASIL OLUŞUR?
Hale oluşumunda gökyüzü az bulutlu ve açıktır. Gökyüzünde onlarca kilometre sürüklenen ince buz bulutları hale oluşumunun göstergesidir. İngilizce ismiyle ‘halo clouds’ olarak da isimlendirilir. Bu ince ama büyük bulutlar milyonlarca küçük buz kristalleri barındırır. Hale şeklinde görülen hale dairesi, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarparak kırılarak yansıması sonucunda oluşur. Güneş ile insan gözü arasında ayna görevi gören küçük buz kristalleri, uygun açı ile güneşten çıkan ışının bu şekilde görünmesini sağlar.
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