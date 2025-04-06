Şarköy'ü ayağa kaldıran istismar iddiası

Şarköy'de yaşayan Kemalettin K., yaşı 12'den küçük dört erkek çocuğu evine çağırıp, iddiaya göre cinsel içerikli film izletip istismarda bulundu.

Eşinden boşanan ve bir çocuk sahibi olan adamın emniyette olduğunu öğrenin bir grup vatandaş emniyet önünde toplanıp duruma tepki gösterdi.

Emniyet yetkililerinin sakinleştirdiği vatandaşlar, daha sonra ayrıldı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemalettin K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Çocukların evine sadece sigara almaya geldiğini kendisinin de verdiğini, istismarda bulunmadığını öne süren şüpheli, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı.