Şarköy'ü ayağa kaldıran istismar iddiası

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kemalettin K. isimli kişinin, dört çocuğa istismarda bulunduğu iddiası, ilçeyi ayağa kaldırdı. Polis tarafından yakalanan Kemalettin K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şarköy'ü ayağa kaldıran istismar iddiası

Tekirdağ'da çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen adam tutuklandı.

Şarköy'de yaşayan Kemalettin K., yaşı 12'den küçük dört erkek çocuğu evine çağırıp, iddiaya göre cinsel içerikli film izletip istismarda bulundu.

Çocuklar, evden ayrıldıktan sonra durumu ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine Kemalettin K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şarköy'ü ayağa kaldıran istismar iddiası - 1 Kemalettin K.

Eşinden boşanan ve bir çocuk sahibi olan adamın emniyette olduğunu öğrenin bir grup vatandaş emniyet önünde toplanıp duruma tepki gösterdi.

Emniyet yetkililerinin sakinleştirdiği vatandaşlar, daha sonra ayrıldı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemalettin K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Çocukların evine sadece sigara almaya geldiğini kendisinin de verdiğini, istismarda bulunmadığını öne süren şüpheli, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı.

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