Sarkozy ve eşi Carla Bruni hakkında yeni dava talebi

Libya davasında "tanık" statüsündeki iş insanı Ziad Takieddine'in, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkındaki ifadesini değiştirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.



Ulusal Mali Savcılık, Sarkozy ve eşi Carla Bruni-Sarkozy de dahil 11 kişi hakkında, "hileli yöntemlere başvurarak adaleti yanıltmaya çalıştıkları" gerekçesiyle dava açılmasını talep etti.



Sarkozy'nin, Libya dosyası kapsamında "kilit tanık" statüsündeki Takieddine'in, kendisi hakkındaki ifadesini 2020'de değiştirmesi için hukuk dışı yöntemlere başvurup başvurmadığı araştırılıyor.

Savcılık, Sarkozy hakkında "suç örgütü kurmak" ve "tanığı manipüle etme" suçlarından, eşi Carla Bruni-Sarkozy hakkında ise "suç örgütü kurmak" suçundan dava açılmasını talep etti.

5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ



Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü.

Fransız-Lübnan kökenli Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülmüştü.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

İş insanı Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş, 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.

Sarkozy'nin Takieddine'ye, kendisi hakkında suçlamaları çekmesi için farklı kişiler aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.

75 yaşındaki Takieddine, 23 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hayatını kaybetmişti.

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül'de görülen Libya davasında, Sarkozy'nin "pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı" suçlarından beraatine, ancak "suç örgütü kurmak" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sarkozy, karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 21 Ekim'de cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 20 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.