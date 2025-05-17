Saros Körfezi’ne tank batırılacak

Saros Körfezi’nde deniz ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla yürütülen ‘Yapay resif projesi’ kapsamında batırılacak M62 T model tank, İbrice Limanı’na getirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden getirilen tank, prosedürlerin tamamlanması ve resmi izinlerin alınmasının ardından teslim alındı.

13 METREYE BATIRILACAK

Bu ay içinde yaklaşık 13 metre derinliğe batırılması planlanan tank, Türkiye’de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık ünvanına sahip olacak.