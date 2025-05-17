Saros Körfezi’ne tank batırılacak
"Yapay resif projesi" kapsamında Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan'a bağlı İbrice Limanı açıklarına tank batırılacak.
Saros Körfezi’nde deniz ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla yürütülen ‘Yapay resif projesi’ kapsamında batırılacak M62 T model tank, İbrice Limanı’na getirildi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden getirilen tank, prosedürlerin tamamlanması ve resmi izinlerin alınmasının ardından teslim alındı.
13 METREYE BATIRILACAK
Bu ay içinde yaklaşık 13 metre derinliğe batırılması planlanan tank, Türkiye’de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık ünvanına sahip olacak.
Bu sayede yalnızca profesyonel dalgıçlar değil, yüzeyde yüzenler de batık tankı gözlemleyebilecek.
Tankın bu ay içerisinde denize indirilmesi planlanıyor.
Proje, bölge turizmine yeni bir ivme kazandırırken, yerel ekonomiye de doğrudan katkı sunacak.
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