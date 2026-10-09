Saroz Körfezi üzerinde test: AKINCI TİHA, Morfoz'la vurdu
09.10.2026 11:12
Morfoz Güdüm Kiti yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
Türkiye'nin taarruzi insansız hava aracı AKINCI, test programı kapsamında Morfoz Güdüm Kiti (MGK) ile gerçekleştirilen testte hedefini başarıyla vurdu.
Türkiye'nin taarruzi insansız hava aracı AKINCI, bir testi daha tamamladı.
Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), yerli ve milli alt sistemler ile mühimmatların entegrasyonu sayesinde kabiliyetlerini geliştiriyor.
Bu kapsamda AKINCI, Aselsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Morfoz Güdüm Kiti (MGK) ile gerçekleştirilen atış testinde hedefini tam isabetle vurdu.
TEST SAROS KÖRFEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİ
AKINCI, test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden Aselsan tarafından tamamen yerli bileşenlerle geliştirilen MGK ve Roketsan ile STM tarafından geliştirilen Alpagut mühimmatlarıyla havalandı.
TAM İSABETLE VURDU
Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk atış testinde MGK ile belirlenen hedefi tam isabetle vuran AKINCI, atış testinin başarıyla tamamlanmasının ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne geri döndü.