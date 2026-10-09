Saroz Körfezi üzerinde test: AKINCI TİHA, Morfoz'la vurdu

Türkiye 'nin taarruzi insansız hava aracı AKINCI, bir testi daha tamamladı.

Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), yerli ve milli alt sistemler ile mühimmatların entegrasyonu sayesinde kabiliyetlerini geliştiriyor.

Bu kapsamda AKINCI, Aselsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Morfoz Güdüm Kiti (MGK) ile gerçekleştirilen atış testinde hedefini tam isabetle vurdu.

TEST SAROS KÖRFEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

AKINCI, test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden Aselsan tarafından tamamen yerli bileşenlerle geliştirilen MGK ve Roketsan ile STM tarafından geliştirilen Alpagut mühimmatlarıyla havalandı.

TAM İSABETLE VURDU

Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk atış testinde MGK ile belirlenen hedefi tam isabetle vuran AKINCI, atış testinin başarıyla tamamlanmasının ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne geri döndü.