Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatıldı

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, covid-19 salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapsı'ndaki yolcu giriş çıkışı geçici süreyle durduruldu.



Türkiye saatiyle 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren yürürlüğe giren uygulama, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşları için geçerli olacak.



Yük taşımacılığına herhangi kısıtlama getirilmezken, Türkiye'den çıkış yapmak isteyenler saat 17.00'den önce sınır kapısına gelerek gümrükte geçici yoğunluğa neden oldu.



Uygulamanın yürürlüğe girdiği saatten sonra gümrüğe gelen vatandaşlar, yetkililerce geri gönderildi.



Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da uygulama öncesi ve sonrasında gümrükte incelemelerde bulundu.



YURT ÇAPINDA CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ

