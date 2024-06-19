Sarp Sınır Kapısı'nda kurban bayramı yoğunluğu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, Kurban Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

Sarp Sınır Kapısı'nda kurban bayramı yoğunluğu

'den 'a geçiş yapmak isteyen binlerce vatandaş, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının akını, sınır kapısında izdihama neden oldu.

Türk sınır kapısında herhangi bir kuyruk olmaması sevindirirken, Gürcistan kapısındaki yoğunluk dikkat çekti. Gürcistan tarafında yaşanan yoğunluk, sınır geçişlerini daha da zorlaştırdı ve saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar sıcak hava şartları altında zorlu anlar yaşadı.

Sınır kapısında bekleyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterirken, Kurban Bayramı tatilinin bitimine kadar Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların, sınır geçişleri sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için güncel bilgilendirmeleri takip etmeleri ve alternatif geçiş noktalarını değerlendirmeleri öneriliyor.



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