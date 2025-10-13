Şartsız koşulsuz, faizsiz kredi tuzağı! 10 milyar liralık para trafiği tespit edildi

İstanbul merkezli altı ilde kredi dolandırıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

"ŞARTSIZ KOŞULSUZ FAİZSİZ KREDİ"

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Suç Gelirleriyle Mücadele Amirliği ekipleri, bazı vatandaşların "şartsız, koşulsuz ve faizsiz kredi" vaadiyle kandırılıp, dolandırıldığını tespit etti.

ALTI AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Ekiplerin altı ay boyunca fiziki ve teknik takipler sonucunda altı ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 31 telefon, üç dizüstü bilgisayar, 46 sim kart, üç kaşe ve mağdurlara ait çok sayıda kişisel belge ile bazı faturalar bulundu.

10 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Şüphelilerin mal varlıklarının yanı sıra yaklaşık 400 milyon lira ile toplam 16 şirkete el konuldu.

Şirketlerde toplam 10 milyar lira tutarında para trafiği olduğu belirlendi.

e-DEVLET ŞİFRELERİNE KADAR ALMIŞLAR

Şüphelilerin "şartsız, koşulsuz ve faizsiz kredi" vaadiyle mağdurları dolandırdıkları, mağdurların kendi rızasıyla e-Devlet şifrelerinin yanı sıra banka ve kişisel bilgilerini bu kişilere verdikleri anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden dört şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.