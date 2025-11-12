Şaşılık sandılar, DMD çıktı: Bulut'un tedavisi için 3 milyon dolar gerekiyor
12.11.2025 10:11
DHA
İstanbul'da 1,5 yaşındayken Duchenne Musküler Distrofi tanısı konulan Bulut İşgör için yardım kampanyası başlatıldı. Küçük Bulut'un tedavisi için 3 milyon dolar gerekiyor.
İstanbul'da yaşayan Hümeyra Yeşim İşgör ve bilişim teknolojileri uzmanı Ömer İşgör çiftinin çocukları Bulut, 2022 Ocak'ta dünyaya geldi.
18 aylıkken gözündeki kaymayı fark eden çift, ayrıntılı testler sonucunda Bulut'un DMD hastası olduğunu öğrendi.
İşgör ailesi, Bulut'un sağlığına kavuşması için maliyeti 2,9 milyon dolar olan gen tedavisi için İstanbul Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlattı.
İstanbul'dan Antalya'ya taşınma arifesinde olan çift, çocuklarının tedavisi için gereken paranın şu ana kadar yüzde 8'inin toplanabildiğini belirterek yardım istedi.
ÖNCE ŞAŞILIK SANDILAR
Proje yöneticisi olduğu reklam ajansındaki işinden çocuğunun tedavisi için ayrıldığını anlatan Hümeyra Yeşim İşgör, Bulut'un hastalığını öğrendikleri anı hayatlarının en büyük yıkımı olarak tanımladı.
Bulut'un gözündeki kaymayı şaşılık zannettiklerini belirten Hümeyra Yeşim İşgör, şöyle devam etti:
"- Yapılan araştırmalar sonucunda şaşılık olmadığını öğrendik. Kan testlerinde CK (kreatin kinaz) değerinin 10 bin civarında olduğunu öğrendiğimizde DMD ile tanıştık.
- O an hiçbir şey bilmediğimiz bir hastalıktan bahsediyorduk. Ve en kötüsü, tedavisi olmayan bir hastalıktı."
Hümeyra Yeşim İşgör, teşhisin ardından tek yapılabilecek şeyin kas kaybını yavaşlatmak olduğunu kaydederek, "Doktorlar 'Tedavisi yok, sadece yıkımı yavaşlatmaya çalışın' dedi. Fizyoterapi ve hidroterapiyle elimizden geleni yapıyoruz. Bu zamana kadar ilaç yoktu ama şimdi çıktı. Ancak bizden istenilen miktar yaklaşık 3 milyon dolar. Bu rakama kendi başımıza ulaşmamız mümkün değil. O yüzden valilik onaylı kampanya başlattık." diye konuştu.
Anne Yeşim Bulut, kendilerini ayakta tutan şeyin çocukları olduğunu söyledi.
"BİZİ AYAKTA TUTAN ŞEY BULUT"
Yaşadıkları zorluklara rağmen Bulut'tan aldıkları güçle ayakta durduklarını vurgulayan anne İşgör, "Bizi ayakta tutan şey, Bulut. Onunla geçirdiğimiz zamanlarda sanki hiçbir sorun yokmuş gibi hissediyoruz. Onun için gülmemiz gerektiğini biliyoruz. Onun yanında güçlü durmaya çalışıyoruz." dedi.
Baba Ömer İşgör de "Sağlığınız varsa çok fazla probleminiz var. Fakat sağlığınız yoksa tek bir probleminiz oluyor. Bizim de şu an tek bir problemimiz var. Ve birçok problemi olan insanların o tek problem içinde bizim yanımızda olmaları insanı çok duygulandırıyor." ifadelerini kullandı.