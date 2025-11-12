Şaşılık sandılar, DMD çıktı: Bulut'un tedavisi için 3 milyon dolar gerekiyor

ÖNCE ŞAŞILIK SANDILAR

Proje yöneticisi olduğu reklam ajansındaki işinden çocuğunun tedavisi için ayrıldığını anlatan Hümeyra Yeşim İşgör, Bulut'un hastalığını öğrendikleri anı hayatlarının en büyük yıkımı olarak tanımladı.

Bulut'un gözündeki kaymayı şaşılık zannettiklerini belirten Hümeyra Yeşim İşgör, şöyle devam etti:

"- Yapılan araştırmalar sonucunda şaşılık olmadığını öğrendik. Kan testlerinde CK (kreatin kinaz) değerinin 10 bin civarında olduğunu öğrendiğimizde DMD ile tanıştık.

- O an hiçbir şey bilmediğimiz bir hastalıktan bahsediyorduk. Ve en kötüsü, tedavisi olmayan bir hastalıktı."

Hümeyra Yeşim İşgör, teşhisin ardından tek yapılabilecek şeyin kas kaybını yavaşlatmak olduğunu kaydederek, "Doktorlar 'Tedavisi yok, sadece yıkımı yavaşlatmaya çalışın' dedi. Fizyoterapi ve hidroterapiyle elimizden geleni yapıyoruz. Bu zamana kadar ilaç yoktu ama şimdi çıktı. Ancak bizden istenilen miktar yaklaşık 3 milyon dolar. Bu rakama kendi başımıza ulaşmamız mümkün değil. O yüzden valilik onaylı kampanya başlattık." diye konuştu.