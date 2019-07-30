Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpek satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
İnternetten 'satılık köpek' paylaşımının ardından kendileriyle iletişime geçenlerden, 800 ile 2 bin lira arasında para alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takipler sonunda Müslüm Y. ile oğlu Çağrı Y. ve Kerem Ü, Tuzla Mahallesi'ndeki evde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Çağrı Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki kişi serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, yaklaşık 100 kişiyi dolandırdığı ileri sürüldü.
'Satılık köpek' ilanıyla yüze yakın kişiyi dolandırmışlar
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'da internetten paylaştıkları sahte 'satılık köpek' ilanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpek satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.