Satın aldıkları evlerinden atılıyorlar!

Hamidiye Mahallesi’nde Altunizade isimli sitedeki evler, henüz temel aşamasındayken müteahhit Ş.E.E.A. tarafından satıldı. Ş.E.E.A. iddiaya göre sitenin üzerindeki arsayı annesine devredip, burayı ipotek göstererek kredi çekti. Ancak Ş.E.E.A. krediyi ödeyemedi.

Bu süreçte bunalıma giren Ş.E.E.A., iş yerinde intihara teşebbüs etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile kurtarılan Ş.E.E.A., ardından uyuşturucu madde kullanma suçundan yakalanarak ev hapsine çarptırıldı.



Müteahhidin 4 yıl önce çektiği ve ödeyemediği kredi nedeniyle evlerinin icra yoluyla satışa çıkarılacağını öğrenen daire sahipleri, suç duyurusunda bulundu.

Ev sahipleri, müteahhidin evinin önüne giderek tepkilerini dile getirdi.



"EVSİZ KALACAĞIZ"



Ev sahiplerinden İbrahim Çakır, mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek “2018 yılının haziran ayında temelden dairemi satın aldım. 2020 yılında 5 milyon civarı bankaya dairelerimizin arazisini ipotek gösterdiği için bize kat irtifakı bölemedi ve bizlerin hak sahibi olduğumuz kanıtlanamıyor. Kısacası devlet bizi tanımıyor. Tapularımız ortada yok. Davamız devam ediyor ama bütün bina ve arsalar 13 Mart’ta ihaleye çıkacak." dedi.