Satır ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de çıkan tartışma satırlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de çıkan satır ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre E.Ö. ile B.S. arasında Yenimahalle Plevne Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Olay kavgaya dönüştü; E.Ö. satırla, B.S. ise bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
E.Ö. hayatını kaybetti, yaralı şüpheli B.S. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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