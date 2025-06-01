Satır ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de çıkan satır ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre E.Ö. ile B.S. arasında Yenimahalle Plevne Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olay kavgaya dönüştü; E.Ö. satırla, B.S. ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

E.Ö. hayatını kaybetti, yaralı şüpheli B.S. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.