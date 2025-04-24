Satırla yakalandı, "Babam pideci" dedi! Mattia Ahmet'in katillerine iki ayrı dosyadan takipsizlik

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İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'ye ilişkin davanın sanıklarının önceki suçlarına ilişkin görülen davada takipsizlik kararı verildi. Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda 24 Ocak günü meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

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BİRİ BIÇAKLADI, DİĞERİ TEKMELEDİ

Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mattia Ahmet Minguzzi

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava kapsamında 10 Nisan günü ilk kez Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıklar B.B ve U.B.'nin yargılama sürecinden önce de başka olaylara karıştığı öğrenildi.

Olay, Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda yaşanmıştı

OLAYDAN BİR AY ÖNCE SATIRLA YAKALANDI Minguzzi'yi bıçaklayan B.B., olaydan bir ay önce Kadıköy'de 6 Aralık'ta polis aramasında üstünde satırla yakalandı. B.B. hakkında bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan soruşturma başlatıldı. Savunmasında, "Babam pide ustası pideleri doğramak için satır istedi. Satırı pazardan aldım." dedi. Soruşturma kapsamında satır üzerinde kriminal incelemede, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet kapsamında olmadığına ilişkin rapor düzenlendi. Bu raporun ardından savcılık, suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Minguzzi ailesi dava sürecinde tehdit edilmiş, beş kişi tutuklanmıştı

TEHDİTLE EL ÖPTÜRÜP KAYDA ALDILAR, TAKİPSİZLİK VERİLDİ Olay yerinde Minguzz'ye tekme atan U.B.'nin aralarında bulunduğu gruptan E.K.S.'nin 5 Mayıs 2024'te otobüste karşılaştığı mağdur ile konuşmak istediğini söyleyerek Çekmeköy'de bir parka götürdü. Bıçak çekip dövdükten sonra zorla elini öptürdüğü görüntüleri sosyal medyada yayınladılar. Mağdur çocuğun şikayetinin ardından başlatılan soruşturmada, üzerlerine atılı silahla tehdit suçunu işlediklerine dair yeterli delil olmadığı kaydedilerek takipsizlik kararı verildi.