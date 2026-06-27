Satırlı taksiciye ceza

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın sosyal medyadaki "Satırlı taksici servis şoförü ile tartıştı" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Videoda elindeki satırı sallayarak diğer sürücüyü tehdit eden taksi şoförünün kimliği belirlendi. Taksiciye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 180 bin lira cezai işlem uygulayan ekipler, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu ve aracını 60 gün süreyle trafikten menetti.

Öte yandan ekipler, seyir halindeki bir motosikletin önünü araçla keserek sürücüye saldıran kişiye 260 bin lira cezai işlem uyguladı, aracının 60 gün süreyle trafiğe çıkışını yasakladı. Her iki olayda suça karışan sürücüler hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldı.