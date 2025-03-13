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Satmaya çalışanlar adliyede: Niğde’de evden çıkan mumya nereden geldi?

Niğde’de mumya satmaya çalışan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Vücut bütünlüğü bozulmayan mumyanın Tyana Antik Kenti’nde bulunduğu iddia edildi.

Satmaya çalışanlar adliyede: Niğde’de evden çıkan mumya nereden geldi?

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’de mumya satmaya çalışan şüpheliler, ilk ifadelerinde mumyayı antik kentte bulduklarını öne sürdü.

Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında Bor ilçesinde altı kişinin, Orta Çağ’a ait olduğu değerlendirilen erkeğe ait mumyayı satmak için hazırlık yaptığı belirlendi.

Satmaya çalışanlar adliyede: Niğde’de evden çıkan mumya nereden geldi? - 1 Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

EVDEN MUMYA ÇIKTI

H.G. isimli kişinin evine 11 Mart’ta baskın yapan jandarma ekipleri, H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E.’yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ele geçirildi.

Mumya, müze yetkililerine teslim edildi. Mumyanın yaklaşık bir yıldır evde bekletildiği belirtildi.

Satmaya çalışanlar adliyede: Niğde’de evden çıkan mumya nereden geldi? - 2 Niğde'de bulunan mumyanın Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülüyor

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.” ifadesine yer verildi.

İLK İFADELERİ: ANTİK KENTTE BULDUK

Şüphelilerin mumyayı, Altunhisar ilçesindeki Tyana Antik Kenti’nde buldukları öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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