Satmaya çalışanlar adliyede: Niğde’de evden çıkan mumya nereden geldi?
Niğde’de mumya satmaya çalışan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Vücut bütünlüğü bozulmayan mumyanın Tyana Antik Kenti’nde bulunduğu iddia edildi.
Niğde’de mumya satmaya çalışan şüpheliler, ilk ifadelerinde mumyayı antik kentte bulduklarını öne sürdü.
Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında Bor ilçesinde altı kişinin, Orta Çağ’a ait olduğu değerlendirilen erkeğe ait mumyayı satmak için hazırlık yaptığı belirlendi.
EVDEN MUMYA ÇIKTI
H.G. isimli kişinin evine 11 Mart’ta baskın yapan jandarma ekipleri, H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E.’yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ele geçirildi.
Mumya, müze yetkililerine teslim edildi. Mumyanın yaklaşık bir yıldır evde bekletildiği belirtildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Niğde Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.” ifadesine yer verildi.
İLK İFADELERİ: ANTİK KENTTE BULDUK
Şüphelilerin mumyayı, Altunhisar ilçesindeki Tyana Antik Kenti’nde buldukları öne sürüldü.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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