Satmaya çalışanlar adliyede: Niğde’de evden çıkan mumya nereden geldi?

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Niğde’de mumya satmaya çalışan şüpheliler, ilk ifadelerinde mumyayı antik kentte bulduklarını öne sürdü.



Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında Bor ilçesinde altı kişinin, Orta Çağ’a ait olduğu değerlendirilen erkeğe ait mumyayı satmak için hazırlık yaptığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

EVDEN MUMYA ÇIKTI



H.G. isimli kişinin evine 11 Mart’ta baskın yapan jandarma ekipleri, H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E.’yi gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ele geçirildi.



Mumya, müze yetkililerine teslim edildi. Mumyanın yaklaşık bir yıldır evde bekletildiği belirtildi.

Niğde'de bulunan mumyanın Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülüyor