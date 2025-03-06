Satsa belki öder: Motosiklete 279 bin lira ceza

Konya'da çakarlı bir motosiklet sürücüsüne neredeyse aracının değeri kadar para cezası kesildi.

Seydişehir ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu.

Trafik ekiplerince motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde ön far iç kısımda çakar sistemi (kırmızı - mavi) olduğu tespit edildi.

Sürücüye "çakarlı lamba kullanmak", "kask takmamak", "ayna kullanmamak" maddelerinden toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu. Motosiklet de 30 gün süre ile trafikten men edildi.