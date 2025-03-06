Satsa bile ödeyemez: Motosiklete 279 bin lira ceza

Konya'da çakarlı bir motosiklet sürücüsüne aracının 7 katı kadar para cezası kesildi.

Seydişehir ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu.

Trafik ekiplerince motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde ön far iç kısımda çakar sistemi (kırmızı - mavi) olduğu tespit edildi.

Sürücüye "çakarlı lamba kullanmak", "kask takmamak", "ayna kullanmamak" maddelerinden toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası uygulandı.

Motosikletin satış rakamının ortalama 40-45 bin lira olduğu görülüyor.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu. Motosiklet de 30 gün süre ile trafikten men edildi.