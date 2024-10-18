Satürasyon nedir? Satürasyon değeri kaç olmalı?

Tıpta "satürasyon," genellikle oksijen satürasyonu anlamında kullanılır ve kanın oksijen taşıma kapasitesini gösterir. Oksijen satürasyonu, kanın hemoglobinindeki oksijen moleküllerinin yüzdesini ifade eder. Bu değer, sağlığın önemli bir göstergesidir.



Oksijen satürasyonu genellikle bir puls oksimetre aracılığıyla ölçülür. Bu cihaz, parmak, kulak veya ayak parmağı gibi bölgelerdeki kan akışını analiz ederek oksijen seviyesini belirler.



Düşük satürasyon seviyeleri, solunum yolu hastalıkları, akciğer problemleri veya kalp rahatsızlıkları gibi durumların belirtisi olabilir. Acil durumlarda, düşük oksijen satürasyonu tıbbi müdahale gerektirebilir.



SATÜRASYON DEĞERİ NE OLMALIDIR?



Sağlıklı bireylerde normal oksijen satürasyonu genellikle %95 ile %100 arasında kabul edilir. %90'ın altındaki değerler hipoksi (oksijen eksikliği) riskini artırır.