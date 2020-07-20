Saunada fenalaşan tiyatrocu hayatını kaybetti

DHA 20.07.2020 - 13:42 | Son Güncelleme : 20.07.2020 - 13:43
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’ndeki bir masaj salonunda dün akşam saunaya giren tiyatrocu Enes Özkan (30) odadan çıktıktan sonra bir anda fenalaşarak bayıldı.
Saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda çalışanların ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekipleri, Özkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kendisinin kurduğu Alkışhane adlı tiyatro grubu olan Özkan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.