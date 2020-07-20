Saunada fenalaşan tiyatrocu hayatını kaybetti

Ordu'da gittiği masaj salonunun saunasında fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan yaşamını yitirdi. 30 yaşındaki Özkan'ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

DHA 20.07.2020 - 13:42 | Son Güncelleme : 20.07.2020 - 13:43

Saunada fenalaşan tiyatrocu hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’ndeki bir masaj salonunda dün akşam saunaya giren tiyatrocu Enes Özkan (30) odadan çıktıktan sonra bir anda fenalaşarak bayıldı.

Saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda çalışanların ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekipleri, Özkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kendisinin kurduğu Alkışhane adlı tiyatro grubu olan Özkan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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