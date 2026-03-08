Bakan Uraloğlu: Ortadoğu'daki yolcuların tahliyesi Umman üzerinden gerçekleştiriliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş dokuzuncu gününde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'dan gelen misilleme sonrasında bölgede bulunan yolcuların tahliyesine ilişkin bilgi verdi.

"UMMAN İLE EK SEFERLERİN SÜRMESİ İÇİN MUTABAKATA VARDIK"

Ortadoğu'da yaşanan savaş ve buna bağlı hava sahası kapanmaları nedeniyle bölgede bulunan yolcuların önemli bir kısmının tahliyesinin Umman üzerinden gerçekleştirildiğini aktaran Uraloğlu, Türk hava yolu taşıyıcılarının da özellikle Maskat Havalimanı üzerinden düzenledikleri ilave seferlerle yolcu hareketliliğinin sürdürülmesine katkı sağladığına işaret etti.

Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY), çatışmaların başladığı tarihten bu yana Maskat'a ilave seferler planlayarak bölgede bulunan vatandaşların ve diğer yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Yaşanan yoğunluğa rağmen Umman Ulaştırma Bakanı Said bin Hamud el-Maveli ile yaptığımız görüşmede, Umman ve Türk taşıyıcılarının ilave seferlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi konusunda mutabakata vardık. Yolcu hareketliliğinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için iki ülke arasında yakın koordinasyon içinde hareket edeceğiz.

“GÜVENLİ TAHLİYE İÇİN GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATIYORUZ”

Coğrafyamızda yaşanan olağanüstü koşullar karşısında vatandaşlarımızın ve bölgede bulunan tüm yolcuların ülkelerine güvenli şekilde dönebilmeleri için gerekli tüm adımları atıyor, süreci ilgili ülkeler ve kurumlarımızla koordinasyon içinde sürdürüyoruz.”

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.