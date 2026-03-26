Savaş Terörsüz Türkiye sürecini etkiledi mi? Gözler yasal düzenlemede

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, yasal düzenlemelere çevrildi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un sürece ilişkin hukuki ve yasal adımların yol haritasını belirlemek adına önümüzdeki hafta siyasi partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak, yasal düzenlemeler için silah bırakma sürecinin teyit edilmesi gerekiyor.

SAVAŞIN ETKİSİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Edinilen bilgiye göre güvenlik kaynakları, savaş nedeniyle Ortadoğu’da tırmanan gerilimin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen sahadaki tasfiye sürecini yavaşlattığını bildirdi.

Güvenlik kaynaklarının, PKK’nın komuta ve stratejik merkezlerinden biri olarak görülen Gara bölgesinde ana yapılanmanın henüz tasfiye edilmediği yönünde bilgi paylaştığı öğrenildi.

Kaynaklar; mevcut çekilmenin örgütün tamamen dağıldığı anlamına gelmediğini, aksine son gelişmeler karşısında geçici bir yeniden konuşlanma stratejisi izlediğini ifade ediyor.

Bu arada sürece ilişkin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT başta olmak üzere, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarının konuyla ilgili rapor hazırlamaları ve o raporların Milli Güvenlik Kurulu’na (MGK) sunulması planlanıyor.

Sonrasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin MGK’dan tavsiye kararı çıkması ve buna göre hukuki ve yasal adımların atılması planlanıyor.

DEM PARTİ İMRALI'YA GİDİYOR

DEM Parti ise yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesi görüşünü savunurken Sözcü Ayşegül Doğan, "Telaşla yapmayalım ama hıza ihtiyacımız var. Zaman iyi kullanılmazsa riskler ortaya çıkar." dedi.

Öte yandan DEM parti heyeti,, Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek.

Görüşmede, sürece dair son gelişmeler değerlendirilecek.